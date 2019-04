Van Basten acredita que Ronaldo vai decidir jogo com o Ajax

Marco Van Basten está convicto de que Cristiano Ronaldo voltará a ser decisivo esta noite, no jogo da Juventus com o Ajax, e ajudará os italianos a qualificarem-se para as meias-finais da Liga dos Campeões. Em declarações ao jornal "Corriere di Torino", o antigo avançado holandês aposta numa vitória da Juventus, por 2-1, após o empate a um da 1ª mão, e "com Ronaldo a marcar outra vez".

O antigo jogador do Ajax gosta de ver a sua equipa atacar, mas não aprecia a forma como defende. "O Ajax é forte, gosto da forma como jogam. Quando têm a bola são um espetáculo, mas não o são quando têm de defender", avalia.

Van Basten, que como jogador também passou pelo Milan, fez ainda uma análise ao estado do campeonato italiano, com a Juventus como denominador comum nas contas dos últimos oito títulos. O holandês considera que "as outras equipas têm de fazer alguma coisa". "Não é divertido ver um campeonato que termina com tanto tempo de antecedência", conclui.

A Juventus está a um ponto de confirmar o oitavo título consecutivo de campeã de Itália. A equipa de Cristiano Ronaldo está também na luta pelo Liga dos Campeões. Joga hoje com o Ajax, em casa, às 20h00.