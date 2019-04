Abastecimento de combustível suspenso nos aeroportos de Lisboa e Faro

O abastecimento de combustíveis nos aeroportos de Lisboa e Faro está suspenso. De acordo com o comunicado da ANA Aeroportos de Portugal "no Aeroporto de Faro já foram atingidas as reservas de emergência, estando o fornecimento de combustível suspenso, pelas empresas petrolíferas, desde ontem [segunda-feira] à noite".

O mesmo comunicado refere que "no Aeroporto Humberto Delgado prevê-se a mesma interrupção de abastecimento de combustível, pelas empresas petrolíferas, a partir de hoje [terça-feira] às 12h00.

No comunicado, a ANA explica que "não tendo sido assegurados os serviços mínimos, e em função do tempo necessário para a requisição civil ter efeitos práticos, os nossos aeroportos podem ter disrupções de serviço ao nível operacional".



"Os passageiros com voos nos aeroportos de Lisboa e Faro devem informar-se junto das companhias aéreas", aconselha. Consultando a página de cada um dos aeroportos onde o abastecimento está suspenso, há registo de dois voos cancelados (um entre Faro e Lisboa, outro para a Turquia), não sendo, no entanto, claro que estes cancelamentos estejam relacionados com a falta de combustíveis.

A reportagem da Renascença no aeroporto de Lisboa encontrou no balcão da TAP a mãe de duas passageiras cujo voo não partiu a horas. As razões do atraso não são claras, garante Igrace, mas a falta de combustível pode ser uma das causas.

A empresa gestora dos aeroportos "lamenta o transtorno" e apela a que a "situação seja resolvida com a máxima urgência pelas autoridades competentes".

O Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) decretou uma greve nacional por tempo indeterminado para reivindicar o reconhecimento da categoria profissional específica, tendo impugnado os serviços mínimos definidos pelo Governo.

O Governo, por seu lado, já decretou uma requisição civil.