Samaris rejeita proposta de renovação apresentada pelo Benfica

Andreas Samaris e o Benfica não chegaram a acordo para a renovação do contrato do grego, que termina no final desta temporada. De acordo com o jornal "A Bola", o empresário de Samaris, Yiannis Emmanouilidis reuniu-se com os dirigentes do Benfica na sexta-feira, mas a reunião serviu apenas para registar a diferença entre a proposta do clube e o desejo do atleta.

Segundo a notícia publicada esta terça-feira, Samaris pretende auferir um salário de 1,5 milhões de euros líquidos/ano, o que para o Benfica significa um encargo de três milhões de euros. A oferta encarnada é de dois milhões de euros brutos, num contrato de três temporadas.

A diferença anual de um milhão de euros/brutos são três milhões de investimento, tendo em conta a duração do acordo. "A Bola" garante que o Benfica vai voltar a reunir com o empresário do jogador, na tentativa de um entendimentos. Samaris terá já propostas de Espanha na ordem daquilo que pretende receber. O grego aufere 800 mil euros líquidos/ano na Luz e pretende, neste que poderá ser o contrato mais importante da sua carreira, dobrar esse valor.

Samaris completa 30 anos em junho e está a cumprir a quinta época no Benfica.