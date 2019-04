O que pode ter sido destruído pelo fogo em Notre Dame?

As autoridades francesas já anunciaram que a estrutura da catedral, incluindo a fachada principal, resistiu. Porém, a cobertura da catedral desapareceu por completo, bem como o pináculo.

Apesar do fogo já estar extinto , só com o avançar do dia será possível avaliar a real dimensão dos estragos do incêndio na catedral de Notre Dame em Paris.

O pináculo, também conhecido como "Flecha de Notre Dame", foi construído no século XIX, numa altura em que a catedral sofreu obras de reconstrução, envoltas em polémica. Grande parte do que ardeu esta segunda-feira foi precisamente o que foi reconstruído há cerca de século e meio.

Aliás, a nave da catedral foi a zona mais afetada. “O coração da nave sofreu imenso”, disse, esta manhã, aos jornalistas, José Vaz de Matos, responsável pela segurança patrimonial.

“Muitos acervos de valor inestimável foram salvos”, garante o tenente-coronel José Vaz de Matos, responsável pela segurança patrimonial.

Foram salvas "todas as obras de arte" pertencentes ao 'tesouro' da catedral, incluindo a coroa de espinhos e a túnica de São Luís, indicou Gabriel Plus, porta-voz do Corpo de Bombeiros de Paris.

Contudo, não foi possível retirar obras de maior dimensão. Algumas foram danificadas pelo fogo, “mas podem ser restauradas”, explicou José Vaz de Matos.

De acordo com a imprensa francesa, os vitrais medievais da cabeceira terão explodido com as elevadas temperaturas causadas pelo incêndio. Os especialistas temem também pelo destino de grandes pinturas dos séculos XVII e XVIII e pelos órgãos da catedral, considerados, por si só, monumentos históricos.