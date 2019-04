Andy Robertson avisa companheiros do Liverpool: "Eliminatória com o Porto não está resolvida"

Andy Robertson alerta que a eliminatória com o FC Porto, apesar do "bom resultado" de Anfield, "está longe de estar resolvida". "O Porto é uma equipa diferente em casa", sustenta o lateral-esquerdo que falhou o jogo da 1ª mão, que os ingleses venceram por 2-0, por estar castigado.

Em declarações publicadas pela imprensa inglesa, Robertson recorda o jogo da época passada, que o Liverpool venceu, por 0-5, no Dragão. O jogador escocês espera um partida "muito diferente". "Já estivemos no Porto e sabemos o que esperar. Estou certo de que será um jogo muito diferente, em comparação com o último. Fomos demasiado fortes em casa deles no ano passado, mas são uma equipa diferente. Sabemos que será muito difícil", reforça.



O Liverpool tem grandes objetivos esta temporada e a meta dos jogadores é ganhar a Liga dos Campeões e a Premier League. Estão na discussão de ambos e Robertson assegura que os jogadores estão mentalizados para "dar tudo por ambas".

O FC Porto-Liverpool, a contar para a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, é esta quarta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.