Bas Dost está de volta aos treinos no Sporting e poderá ser opção para o jogo com o Nacional da Madeira, depois de um mês de paragem, devido a lesão. O ponta de lança tem 21 golos marcados, esta temporada, 14 dos quais na I Liga.

Keizer recupera o avançado, mas continua sem contar com Borja e Battaglia, as duas baixas clínicas no Sporting. Renan e Raphinha falham a deslocação à Madeira, por estarem castigados.

O Nacional-Sporting, a contar para a 30ª jornada da I Liga, é na sexta-feira, às 18h00. Jogo com relato nas plataformas "online" da Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.