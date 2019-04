Charles foi eleito o melhor guarda-redes do mês de março. O jogador do Marítimo recebeu 17,22% dos votos dos treinadores. chalres fez quatro jogos em março, com Vitória de Guimarães, Moreirense, FC Porto e Nacional da Madeira.

Casillas, do FC Porto, ficou em segundo lugar na votação dos treinadores da I Liga, com 11,67%, e Muriel, do Belenenses SAD, foi terceiro, com 11,11%.