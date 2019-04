Gonçalo Oliveira conquista segunda vitória no Challenger de Anning

Gonçalo Oliveira bateu o chinês Ze Zhang, na 2ª ronda do Challenger de Anning, e garantiu apuramento para a 3ª ronda do torneio. O tenista português, 295 do "ranking" mundial", venceu o número 215, em dois sets, por 7-6 e 6-3.

Depois de ter derrotado dois adversários chineses, Ze Zhang e Zhao Xia, Gonçalo Oliveira vai defrontar o vencedor do encontro entre o bielorrusso Uladzmiri Ignatik (239) e Jason Jung (134), de Taipé.