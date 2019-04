Incêndio na catedral de Notre Dame está extinto, 15 horas depois

fanã

16 abr, 2019 aveiro 10:27

Ainda agora me custa acreditar no acontecimento ........... Monumento de alto simbolismo, tanto Religioso como Arquitectural , destruído em poucas horas. São Séculos de Historia de importância capital que marcaram o Coração de Paris. Lamentável o facto que este e outros Monumentos emblemáticos de Paris possam ser destruídos por "descuido, ou vandalismo" . Haverá certamente inquérito a este acontecimento, mas há que lembrar que não foi esta a primeira vez que Monumentos de cariz Religiosa e outros foram alvos de actos de vandalismo ou de terrorismo . Paris por as mais diversas razões, esteve, está e estará cada vez mais exposto a tais ocorrências. De forma nenhuma me quero antecipar a tirar conclusões activas, mas parece-me tudo menos acidental !!!!!................ Espero estar errado !.... não houve vitimas, e isso de uma certa maneira me reconforta !