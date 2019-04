Clippers espantam NBA ao empatar os Warriors

Os Los Angeles Clippers já são responsáveis pela maior surpresa dos "play-off" da NBA. A equipa de Doc Rivers venceu os Golden State Warrios, em Oakland, por 131-135. A eliminatória está empatada (1-1) e os campeões foram colocados em sentido.

Lou Williams foi a maior figura do encontro, com 36 pontos e 11 ressaltos. Montrezl Harrell tembém registou duplo-duplo, com 25 pontos e dez ressaltos. Galinari chegou aos 24 pontos. Os Warriors contaram com todas as suas estrelas, mas nem todas brilharam. O melhor foi Curry, com 29 pontos.

No outro jogo da noite, mas na Conferência Este, os Philadelphia 76ers corrigiram o resultado do primeiro jogo, diante dos Brookyln Nets, e venceram por 145-123. A eliminatória também está empatada a um.