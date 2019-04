Benfica em renovações

As renovações do Benfica estão em destaque nas bancas, esta terça-feira. O "Record" avança que "Rafa vai renovar". Negociações marcadas para os próximos dias. O empresário do jogador garante que jogador e clube querem muito prolongar o contrato.

Já a renovação de Samaris está num impasse."Sem acordo", titula "A Bola". Houve reunião com o agente do jogador, mas foi inconclusiva. Há um milhões de euros brutos/ano a separar a vontade do clube do desejo do grego.

O jornal "O Jogo" faz manchete com Pinto da Costa: "Árbitro da Champions? Espero que cumpra as regras". Desejo do presidente do FC Porto, depois de considerar que o aconteceu em Liverpool, na 1ª mão dos quartos de final "foi nefasto demais".

O caso dos amarelos forçados no Marítimo continua com novos episódios nos jornais desportivos.Carlos Pereira sai em defesa de Petit e diz que "em Portugal as pessoas não podem ser verdadeiras". "Às vezes a verdade é dura", acrescenta sobre a decisão do seu treinador em pedir a dois dos seus jogadores para forçarem amarelo, de forma a limparem cartões no jogo com o Benfica.

Bas Dost próximo do regresso é outro dos destaques do dia. Holandês pode ser a novidade no treino de hoje para alinhar na Madeira. Bruno Fernandes também tem lugar cativos nas primeiras páginais. O médio deu entrevista à Sporttv. "Melhor Sporting viu-se sempre a espaços", lamenta.