Papa manifesta incredulidade e tristeza por incêndio na catedral de Notre-Dame

A Santa Sé reagiu ao incêndio de grandes proporções que atingiu a catedral de Notre-Dame, em Paris. O fogo, que deflagrou no segundo dia da Semana Santa, alastrou-se pelo sótão da catedral para estender-se ao resto do edifício, com visíveis colunas de chamas e fumo.

Numa nota oficial, a Santa Sé manifestou “incredulidade e tristeza” perante “a notícia do terrível incêndio que assolou a catedral de Notre-Dame, símbolo do Cristianismo, na França e no mundo”.



“Expressamos a nossa proximidade aos católicos franceses e à população parisiense. Rezamos pelos bombeiros e por todos os que fazem o seu melhor para enfrentar esta situação dramática”, pode ler-se na mensagem.



Através do Twitter do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé, Alessandro Gisotti, o Papa Francisco manifestou a sua proximidade à França e garantiu também suas orações "a todos os que tentam enfrentar esta dramática situação".