Notre-Dame a arder faz manchete em jornais de todo o mundo

A França - e com ela o mundo - acorda esta terça-feira com o drama do incêndio que deflagrou ao final da tarde de segunda-feira na catedral de Notre-Dame de Paris. O fogo foi dado como "parcialmente extinto", mas "completamente sob controlo" pelos bombeiros de Paris.

As imagens do incêndio correram o planeta e estão nas primeiras páginas dos jornais em todos os pontos globo.

Na imprensa francesa, o Libération, conhecido pelas suas manchetes emblemáticas, usa o título "Notre Drame" (nosso drama, em português) para resumir o “desastre” a que alude o jornal Le Fígaro.

