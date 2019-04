Atalanta empata, mas continua a sonhar com a Liga dos Campeões

A Atalanta não foi além de um empate sem golos, em casa, frente ao Empoli, e falhou o ataque a um lugar de qualificação para a Liga dos Campeões.

A equipa liderada por Gasperini tem sido a principal sensação da Serie A esta época, ainda na luta por um lugar na próxima edição da liga milionária.

Em caso de vitória, a Atalanta subiria ao quarto posto. Com o empate, mantém-se em sexto lugar, com 53 pontos, a dois do AC Milan, que ocupa o quarto lugar, e a um da Roma, 4º.