Quinze democratas depois, Trump enfrenta primeiro rival republicano: Bill Weld

Entre democratas são já muitos (15, até ver) aqueles que pretendem desafiar Donald Trump nas eleições presidenciais de 2020. Mas o primeiro entre republicanos, o partido do Presidente, anunciou-se apenas esta segunda-feira: é o antigo governador do estado do Massachusetts, Bill Weld.

A informação foi avançada pela CNN, a quem Weld garante que avança porque “as vozes dos americanos estão a ser ignoradas [por Trump]”.

"A nossa é uma nação construída sobre coragem, resiliência e independência. Nestes tempos de grande contenda política, quando os dois grandes partidos estão entrincheirados nas suas batalhas de 'vencer a todos os custos', as vozes do povo norte-americano estão a ser ignoradas e a nossa nação está a sofrer", afirmou Bill Weld.

E acrescentou, apelando à nação: “É hora dos homens e das mulheres patriotas em toda a nossa grande nação se erguerem e plantarem uma bandeira. É hora de retornar aos princípios de Lincoln – igualdade, dignidade e oportunidade para todos. Não existe uma causa maior na terra do que preservar o que realmente faz a América grande. Estou pronto para liderar essa luta”.