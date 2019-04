Arsenal vence Watford e regressa ao "top-4" da Premier League

O Arsenal venceu, esta segunda-feira, em casa do Watford, por 1-0, e subiu ao quarto lugar da Premier League.

O único golo da partida foi apontado por Pierre-Emerick Aubameyang, que aproveitou um erro monumental de Ben Foster, que falhou um alívio aparentemente simples, logo à passagem do minuto 10 de jogo.

O jogo ficou marcado também pela expulsão de Troy Deeney, no minuto 11, por uma cotovelada sobre Lucas Torreira.

Com este resultado, os "gunners" ultrapassaram o Chelsea, que perdeu contra o Liverpool, no quarto posto da Premier League, último lugar de acesso à Liga dos Campeões. Apesar da derrota caseira, o Watford continua a realizar uma temporada tranquila, no meio da tabela. Os "hornets" ocupam o 10º posto, com 46 pontos, apenas a um ponto do Leicester City, que ocupa o 7º lugar.