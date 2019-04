Jonathan Silva marca no empate do Leganés contra o Real Madrid

O Real Madrid não foi além do empate a uma boa no terreno do Leganés, e falhou a reaproximação ao segundo lugar da tabela, ocupado pelo Atlético de Madrid.

Jonathan Silva, lateral emprestado pelo Sporting ao Leganés, fez o primeiro golo da partida, aos 45 minutos, com um belo remate à entrada da área, em cima do intervalo, minuto 45. No arranque do segundo tempo, Karim Benzema fez o golo que estabeleceu o resultado final e a divisão de pontos.

Com este resultado, o Real Madrid perdeu a oportunidade de se voltar a aproximar do Atlético de Madrid, que venceu o Celta de Vigo. Os "merengues" ocupam o terceiro lugar, com 61 pontos, menos quatro do que os "colchoneros". Barcelona lidera tranquilamente a La Liga, com 74 pontos.