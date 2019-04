Griezmann contrata Bruno Fernandes, Félix e Telles em jogo de simulação

Alex Telles, Bruno Fernandes e João Félix na mesma equipa? Não, não é imaginação, mas sim a equipa de Antoine Griezmann, avançado do Atlético de Madrid, no jogo de simulação "Football Manager".

No jogo, o craque francês é o treinador do Arsenal, que conta com um plantel completamente renovado, do qual do atual plantel dos "gunners", só sobrevivem Sokratis e Lacazette.

Nas suas escolhas, Griezmann recorreu ao mercado português para reforçar a equipa, com Alex Telles, do FC Porto, Bruno Fernandes, do Sporting, e João Félix, do Benfica, todos eles titulares nas escolhas do "treinador" francês.

Griezmann é um conhecido adepto de "Football Manager", jogo de simulação de treinador de futebol, e voltou a recorrer às redes sociais para mostrar a sua equipa.

Confira o plantel de Griezmann no Arsenal: