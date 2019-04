Bruno Fernandes destaca "mix de juventude e experiência" no Benfica e a maturidade do FC Porto

A mistura de juventude e experiência é um dos pontos fortes da equipa do Benfica, enquanto que o FC Porto prima pela "maturidade". A opinião é de Bruno Fernandes, capitão do rival Sporting, que elogiou a competitividade da formação de Bruno Lage:

"O Benfica é uma equipa que coloca muitos problemas, porque são muito perigosos na frente. Estão muito coesos e passam a mensagem que o treinador lhes passa. Têm demonstrado uma grande competitividade. Quando perderam connosco na Taça, falava-se de um momento negativo, mas responderam muito bem. São uma excelente equipa e o seu 'mix' de juventude e experiência merece destaque", disse aos microfones da Sport TV.

Sobre o FC Porto, Bruno Fernandes destaca a sua maturidade, fruto do trabalho de Sérgio Conceição desde a temporada passada: "O Porto é uma equipa mais adulta do que o Benfica. Segundo ano com o mesmo treinador, jogadores quase os mesmos, o mesmo estilo de jogo, agressivo e muito bom no contra-ataque".

Bruno Fernandes vai mais longe e deixa um rasgado elogio a Brahimi, "o jogador mais desiquilibrador do campeonato e que faz sempre a diferença".

Luta pelo título é 50-50

O capitão dos leões não reconhece favoritismo no Benfica e FC Porto para a luta pelo título: "O Benfica está em vantagem, mas faltam alguns jogos. Não sei se há calendários mais fáceis, porque jogar contra as equipas que estão mais em baixo na tabela, torna-se mais difícil, porque eles precisam mais dos pontos. O FC Porto joga ainda contra nós, e o Benfica vai a Braga, por isso acho que será disputado até ao final".