Bruno Fernandes orgulhoso pela cláusula de rescisão de 100 milhões

15 abr, 2019 - 20:45 • Redação

Apesar do interesse de vários gigantes do futebol europeu, o médio do Sporting diz estar focado no presente, e reconhece que "é difícil um clube europeu pagar tanto por um jogador a alinhar em Portugal".