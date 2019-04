Bruno Fernandes: "Ultrapassar os 30 golos seria muito bom"

Bruno Fernandes, médio do Sporting, reconhece que já ultrapassou a meta de golos para esta temporada. Em entrevista à Sport TV, o goleador dos leões, com 28 golos apontados, não esconde a meta dos 30 golos.

"O meu objetivo inicial era ultrapassar os 16 que marquei na temporada passada. Agora que já estou em 28, quero chegar ao máximo possível. Ultrapassar os 30 golos seria muito bom", começou por dizer.

O camisola "8" do Sporting reconhece que "é um pouco perfecionista", e abordou a última vitória dos leões, frente ao Desportivo das Aves, jogo em que o Sporting ficou reduzido a dez unidades bem cedo na partida, após o cartão vermelho mostrado a Renan Ribeiro.

"Não temos tempo para falar com o treinador num jogo daqueles, ao intervalo ouvimos o que tinha para nos dizer. Tivemos de ser nós os jogadores a tomar a decisão do que fazer. Fui eu para a linha e o Luiz Phellupe desceu um pouco. O importante era fechar as linhas e não dar grandes espaços, por exemplo, ao Luquinhas, que é muito rápido e deu muitas dificuldades", adicionou, numa conversa que contou também com a presença de Ricardo, Chaínho e Simão.

Seferovic lidera a lista de melhores marcadores da Liga, com 19 tentos certeiros, mais três do que Bruno Fernandes. Antigos colegas de equipa, o médio do Sporting reconhece que será difícil apanhar o suíço do Benfica: "Não é uma luta desigual. Conheço-o bem, jogámos juntos no Novara. Na altura vez dez golos em meia época, talvez porque jogou comigo. É muito lutador, e acho que é difícil apanhá-lo. É ponta-de-lança e tem muitas oportunidades de fazer golos, mas é isso que quero".