Ricardo Quaresma terá acordo para regressar ao FC Porto na próxima temporada, segundo anuncia o jornal turco "Fanatik".

De acordo com a publicação, Quaresma, que tem contrato com o Besiktas até 2020, foi informado pela direção do emblema turco que não fará parte das contas para a próxima temporada. De regresso à Invicta por motivos relacionados com lesões, Quaresma terá chegado a acordo com o FC Porto.

O "Fanatik" avança que Ricardo Quaresma terá assinado por um ano com o FC Porto, o seu último ano de carreira.

A confirmar-se, seria a terceira passagem de Quaresma pelo FC Porto. O extremo chegou pela primeira vez aos dragões em 2004/05, proveniente do Barcelona. Em 2008/09 rumou ao Inter de Milão. Depois de várias temporadas no estrangeiro, Quaresma voltou ao FC Porto em 2013/14, para mais duas temporadas, e regressou ao Besiktas em 2015, clube que representa desde então.

Esta temporada, soma três golos em 29 jogos disputados com o Besiktas. Nas seis temporadas no FC Porto, somou 225 partidas.