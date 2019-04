Inter de Milão acena com 60 milhões por Nicolás Pépé

O Inter de Milão terá apresentado uma proposta de 60 milhões de euros por Nicolás Pépé, avançado do Lille, segundo avança a revista francesa "France Football".

O internacional costa-marfinense de 23 anos chegou ao Lille na última temporada, depois de ter passado pelo Angers. Na última temporada, apontou 14 golos em 38 jogos, mas a segunda temporada, catapultada por uma grande temporada coletiva do Lille, chamou à atenção dos grandes clubes europeus.

Esta temporada, Pépé soma 19 golos e 13 assistências em 32 jogos disputados na Ligue 1.

O Lille ocupa a segunda posição do campeonato francês, com 64 pontos, a 15 pontos do líder Paris Saint-Germain, mas com oito de vantagem para o Lyon, que ocupa o terceiro posto. No domingo, Pépé marcou na goleada do Lille por 5-1 frente ao PSG. A equipa do Lille conta com quatro portugueses no plantel: José Fonte, Xeka, Rui Fonte e Rafael Leão.