Morreu Quinzinho, antigo jogador do FC Porto

Quinzinho, antigo avançado do FC Porto, faleceu esta segunda-feira, aos 45 anos, após um ataque cardíaco durante um jogo de futebol entre amigos, em Alverca.

Antigo internacional pela seleção angolana, Quinzinho chegou ao FC Porto em 1995 e esteve seis temporadas contratualmente ligado aos dragões, até 2001. No total, somou 24 jogos com a camisola dos dragões, e esteve emprestado ao União de Leiria, Rio Ave, Rayo Vallecano, Farense e Desportivo das Aves.

Depois de terminada a ligação ao FC Porto, representou o Alverca, Estoril, e esteve no futebol chinês durante seis temporadas, representando o Zhejiang Sanhua Greentown, Xiamen Lanshi e Pudong Zobon. Terminou carreira em 2011, ao serviço do ASA, de Angola.

Terminada a carreira nos relvados, foi adjunto do Vilafranquense, em 2016, e do Recreativo Libolo, em 2017. Quinzino é pai de Xande Silva, avançado de 22 anos que trocou o Vitória de Guimarães pelo West Ham no último verão.