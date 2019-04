André Gomes pode enfrentar castigo de três jogos

O médio português André Gomes pode enfrentar um castigo de três jogos de suspensão, por um incidente com Aleksandar Mitrovic, na derrota do Everton frente ao Fulham, por 2-0.

De acordo com a imprensa britância, a Federação Inglesa de Futebol abriu um processo ao português, por conduta violenta, devido a uma entrada dura do português sobre o avançado do Fulham, aos 95 minutos de jogo, ação que passou despercebida ao árbitro da partida, sem qualquer intervenção disciplinar.

André Gomes terá até às seis da tarde de terça-feira para responder à federação inglesa.

Em caso de castigo, André Gomes falhará os próximos três jogos do Everton, frente ao Manchester United, Crystal Palace e Burnley.

O português está emprestado pelo Barcelona ao Everton, mas os "toffees" querem tornar a estadia permanente, com o Tottenham também interessado no internacional luso.