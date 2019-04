Fogo na catedral de Notre Dame de Paris. "O pior foi evitado"

Horas antes, o vice-ministro do Interior tinha avançado, citado pela AFP, que não era "certo" que o monumento resistisse ao fogo, uma indicação que foi repetida pelo corpo de bombeiros à mesma hora, citado pela mesma agência no Twitter.

Fonte oficial dos bombeiros de Paris, citada pela Reuters, disse perto das 22h (hora em Lisboa) que foi possível salvar a estrutura da catedral da "destruição total", bem como duas das torres do monumento. A mesma fonte confirmou que um bombeiro ficou ferido com gravidade durante o combate às chamas.

O fogo terá deflagrado na cobertura do monumento. A procuradoria de Paris já abriu um inquérito ao incidente por suspeitas de "destruição involuntária". As autoridades afastaram, de imediato, a hipótese de atentado ou fogo posto.

Horas antes, o emblemático pináculo da torre central ruiu, com a parte superior a sucumbir às chamas por volta das 19h, levando as autoridades a temer o pior. O momento foi captado por alguns cibernautas.

As equipas de bombeiros mobilizadas no local dizem que todos os esforços foram rapidamente direcionados para o resgate das peças de arte dentro do monumento, isto depois de o porta-voz do departamento ter dito, por volta das 20h30, que a próxima hora e meia ia ser "crucial" para perceber se era possível controlar as chamas.

As primeiras notícias do fogo surgiram pelas 18h em Lisboa. Imagens partilhadas de imediato no Twitter mostravam um fogo de grandes dimensões a lavrar na catedral medieval.

Também no Twitter, a autarca de Paris começou por informar que toda a área estava a ser evacuada na sequência do incêndio.

Face ao sucedido, o Presidente francês, Emnanuel Macron, cancelou uma comunicação ao país que tinha agendada para o final do dia de hoje, avançou fonte do palácio do Eliseu.



A catedral, construída no século XII, é famosa por figurar no clássico romance de Victor Hugo "O corcunda de Notre Dame", história eternizada para crianças pela mão da Disney, num filme com o mesmo título estreado em 1996.

O monumento atrai milhões de turistas por ano, sendo um dos mais populares de toda a Europa.

O incêndio ocorre num momento em que a catedral estava a ser alvo de renovações, com algumas das zonas do edifício rodeadas de andaimes. Na semana passada, foram inclusivamente retiradas 16 estátuas de bronze da fachada para avançar com as obras.