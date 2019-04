Presidente do Barcelona admite proposta por De Ligt no verão

Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, diz que o clube catalão não tentará a contratação de Griezmann, depois do avançado francês ter recusado a transferência na última temporada. Em declarações à TVE, o responsável máximo diz que o clube tem outras prioridades para o verão, e admite que o Barcelona poderá tentar De Ligt, central capitão do Ajax.

"Não está em cima a hipótese do Griezmann. Não falámos com ninguém do clube sobre esse jogador. Não sei se avançaremos pelo De Ligt, temos de ver se a equipa técnica está interessada. A sua forma de jogar encaixa no Barcelona, mas ainda não fizemos qualquer proposta".

O Barcelona já contratou no Ajax esta temporada, já tendo assegurado o médio Frenkie De Jong para a próxima época. "Queríamos contratar o De Jong no verão, mas haveria muita pressão, havia outros clubes interessados, então tivemos de avançar".

Dembelé "muito mais jogador do que" Neymar

Neymar deixou o Barcelona pelo Paris Saint-Germain, há duas temporadas, e Bartomeu já nem pensa no internacional brasileiro, olhando para Dembélé e Coutinho como substitutos à altura.

"Temos um projeto com o Coutinho e o Dembélé, que foi quem comprámos com o dinheiro do Neymar. O nível do embélé já é melhor hoje do que o do Neymar, é muito mais jogador do que ele", disse.

Ronaldo foi perda para a La Liga e o regresso de Guardiola

Numa entrevista sem filtros, Bartomeu acredita que a saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid para a Juventus foi uma perda de peso no futebol espanhol: "Para a marca La Liga, a saída do Cristiano foi uma má notícia, porque dava uma grande relevância ao campeonato".

O Barcelona disputa os quartos de final da Liga dos Campeões frente ao Manchester United, depois de ter vencido por 1-0 em Old Trafford. Do outro lado dos quadros e apenas com possibilidade de enfrentar na final está a Juventus, de CR7, e o Manchester City, de Pep Guardiola. Bartomeu não pensa ainda na final: "Cristiano ou Guardiola na final? Não temos medo de ninguém, mas não podemos estar a pensar nisso quando ainda nem sequer passámos os 'quartos'".

Bartomeu garante de Guardiola voltará ao Barcelona no futuro, apesar de reconhecer que não será uma realidade a curto-prazo: "Ele deve voltar no futuro, mas está bem no Manchester City e com um contrato muito longo".