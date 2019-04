Associação de Treinadores inaugura novas instalações em Gondomar

A Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) inaugurou, esta segunda-feira, novas instalações em Rio Tinto, Gondomar, abertura apadrinhada por Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Associações de Futebol distritais, e vários treinadores.

A ANTF deixa assim a zona ribeirinha do Porto e ruma até Gondomar, instalações que agora contam com espaço para a realização de formações para treinadores. Em declarações à Sport TV, José Pereira, presidente, mostrou-se feliz pela abertura do novo espaço.

"A seguir ao congresso em que se fundou a nossa associação, deverá ser o segundo grande momento da nossa vida associativa. Procurávamos uma sede que nos desse condições, e que permitisse a formação dos treinadores", disse.