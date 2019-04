Amaral e o caso dos amarelos forçados. "Para o Benfica, já só faltam quatro jornadas"

Jorge Amaral, antigo guarda-redes e comentador afeto ao FC Porto, acredita que, face às suspensões forçadas de Joel e Edgar Costa, do Marítimo, o Benfica "já só tem quatro jogos para terminar o campeonato", não contabilizando a receção ao Marítimo, na próxima jornada, apesar de reconhecer que os jogadores do clube insular vão querer conquistar pontos no Estádio da Luz.

"Tenho a certeza que os jogadores do Marítimo vão ao Estádio da Luz para lutar pelo melhor resultado, mas em termos psicológicos, os melhores vão ficar na Madeira. Para o Benfica, faltam quatro jornadas, e para os outros, faltam cinco", começou por dizer.

Joel e Edgar Costa provocaram de forma deliberada a amostragem de cartões na partida com o Feirense. Estavam ambos em risco de falhar a partida da próxima jornada, frente ao Benfica. E a situação foi confirmada, sem reservas, pelo treinador o Marítimo, Petit, situação que originiou grande polémica. Amaral acredita que não havia necessidade do Marítimo anunciar a situação.

"Acho que há formas de saber fazer as coisas. Não havia necessidade de expor a situação desta maneira. Soa muito a azedo. Acho que temos de acompanhar os bons costumes. Somos pioneros do VAR, com todos os seus erros. Mas em termos de justiça, temos de passar a ser um país mais civilizado. Somos um país com leis bacocas, na cauda da corrupção", critica.

Apelo à alteração dos regulamentos

Esta época, na Liga dos Campeões, Jesús Corona, do FC Porto, recebeu suspensão adicional de um jogo por ter "limpado" a folha disciplinar. O mesmo sucedeu com Sergio Ramos, do Real Madrid. Jorge Amaral recupera o caso do jogador portista e deixa o apelo aos responsáveis pelos regulamentos das competições nacionais.



"Recordo o que se passou com o Corona, numa situação parecida na Liga dos Campeões. Levou dois jogos de castigo, e acho que se deveria tomar a mesma atitude preventiva, para que um campo de futebol não seja usado como um teatro, como foi para estes jogadores, com a amostragem ridículo do cartão", rematou.