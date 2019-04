Carlos Pereira confia em Petit. "Faz o melhor para garantir mais pontos"

Carlos Pereira, presidente do Marítimo, confia na gestão do plantel de Petit e desvaloriza a polémica dos cartões amarelos forçados para falharem o jogo contra o Benfica, no Estádio da Luz. O responsável máximo do clube insular explica que o técnico faz o melhor para garantir o máximo de pontos.

"O problema do futebol português é as pessoas não terem a possibilidade de serem verdadeiras e não serem diferentes dos outros. A gestão do plantel deve ser feita pelo chefe de equipa e o chefe da equipa é o Petit. Ele é que tem que gerir da melhor forma os seus atletas e tem que o fazer da forma que lhe possa garantir mais pontos. As pessoas podem interpretar da forma que quiserem. Na hora da aflição ninguém nos deita a mão", começou por dizer o presidente.

Petit admitiu, após o jogo contra o Feirense, que Joel Tagueu e Edgar Costa forçaram o cartão amarelo para ficarem indisponíveis para o jogo com as águias, de forma a estarem disponíveis para as últimas quatro jornadas, jogos decisivos para um Marítimo que ainda não se salvou da despromoção. O caso gerou polémica, que foi prontamente desvalorizada por Carlos Pereira.

"Polémica? Infelizmente é o futebol que temos. Atente-se ao número de horas que temos para os comentadores e por isso tem que haver sempre alguma coisa para se colocar em destaque", rematou