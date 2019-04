Caso dos amarelos forçados. Regra da UEFA não se aplica a Portugal

A polémica do momento que está a apimentar a semana em plena fase decisiva do campeonato, não configura qualquer punição extra para os jogadores do Marítimo que provocaram cartões para não defrontarem o Benfica, garante o especialista em direito desportivo Tiago Machado.



Recorde-se que Joel e Egdar Costa provocaram de forma deliberada a amostragem de cartões no Marítimo-Feirense, para não defrontarem o Benfica na próxima jornada, no Estádio da Luz, limpando a folha disciplinar para as últimas quatro jornadas do campeonato. Após o jogo com o Feirense, Petit confirmou os amarelos por conveniência.

Frente ao Benfica, o Marítimo não terá Zainadine, Joel e Edgar Costa. Três titulares ontem amarelados. O amarelo a Zainadine não foi provocado. Os outros dois foram confirmados por Petit como fazendo parte da estratégia do Marítimo.

Situações desta natureza dão castigo suplementar nas provas da UEFA, como aconteceu esta época com Corona, mas no campeonato português os regulamentos são diferentes, como explica em Bola Branca o especialista em direito desportivo Tiago Machado. “O regulamento de competições é claro. Ao quinto amarelo, o jogador tem um jogo de suspensão. Não está previsto qualquer castigo adicional pelo facto de por forma explícita ou implícita um amarelo ser provocado”.

Os jogadores do Marítimo só seriam castigados com um jogo extra caso os regulamentos da UEFA se aplicassem ao campeonato português nesse capítulo. “Houve jurisprudência da UEFA com os castigos aplicados a Corona do FC Porto e Sérgio Ramos do Real Madrid. Nestes casos, a UEFA entendeu depois de visionar as imagens, castigar os dois jogadores com um jogo extra por considerar que era uma situação deliberada e para prevenir casos futuros da mesma natureza, optou por castigar para dissuadir que situações destas voltem a acontecer em competições da UEFA. Mas o regulamento de competições português não contempla casos desta natureza”, reforça Tiago Machado.

Portugal não deverá adotar a regra da UEFA

Com a polémica em torno dos amarelos forçados, a questão que se coloca é se Portugal deverá ou não adoptar as regras da UEFA.

“Pessoalmente tenho dúvidas porque este tipo de comportamento já não é novo. Temos variadíssimas situações idênticas no futebol português desde há muitos anos. Querer adaptar esta regra da UEFA a Portugal parece-me exagerado porque entra muito no campo da subjetividade. Leva a quem está a julgar presumir que os cartões foram provocados pelo atleta. Acho difícil ser aplicado em Portugal e sendo uma regra subjetiva pode dar origem, por vezes, a decisões injustas”, argumenta Tiago Machado.