Chiellini falha jogo da Juventus frente ao Ajax

A Juventus realizou, esta segunda-feira, a última sessão de treino antes da receção ao Ajax, a contar para a segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, ainda sem Chiellini, que é baixa confirmada para a partida frente à equipa holandesa.

O experiente defesa central, capitão de equipa, falhou a primeira mão devido a um problema muscular, e voltou a não treinar, pelo que não deverá figurar no onze inicial de Massimilliano Allegri para o jogo contra o Ajax. Ao lado de Bonucci no eixo da defesa deverá jogar Rugani, que foi poupado da partida frente à SPAL, no último sábado.

Barzagli, central de 37 anos, também treinou à parte dos restantes colegas. O experiente defesa anunciou, no sábado, que deixará os relvados no final da carreira e não deverá ser opção para o jogo contra o Ajax.

No entanto, nem tudo são más notícias para Allegri, que vê regressar Emre Can. O médio alemão lesionou-se no dia 6 de abril, frente ao AC Milan, e falhou a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O camisola "23" da "Vecchia Signora" treinou sem limitações, e poderá ser opção para o jogo.

Douglas Costas e Sami Khedira, que estavam em dúvidas por problemas musculares, treinaram sem limitações. Já Cristiano Ronaldo também está apto para a partida. O português regressou de lesão na primeira mão da eliminatória e marcou o único golo da Juventus em Amesterdão. CR7 ficou de fora na derrota contra a SPAL, poupado para o jogo decisivo.

A Juventus recebe o Ajax, na terça-feira, às 20h00, depois de ter empatado a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em Amesterdão, por 1-1.