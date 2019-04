Lesão grave acaba com época de Antunes

Antunes não volta a jogar esta temporada e tem pela frente uma longa recuperação de uma lesão grave sofrida no joelho direito. O lateral-esquerdo do Getafe contraiu uma rotura do ligamento cruzado anterior, associada a uma entorse do ligamento lateral interno no joelho direito, durante o jogo com o Valladolid.

Antunes, titular da equipa de Madrid, foi substituído aos 38 minutos, depois de se ter magoado sozinho.

O internacional português termina a época com 31 jogos realizados pelo Getafe, a equipa sensação da liga espanhola. O clube ocupa o quinto lugar e está na luta por um lugar de Liga dos Campeões. O jogador vai falhar o início da próxima época e poderá regressar à competição no final de 2019.