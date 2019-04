Uma das "autoras" da primeira imagem de um buraco negro está sob ataque na internet

Tanto no Reddit como no Twitter, vários utilizadores defendem que o papel desempenhado por Katie Bouman é comparável ao de Andrew Chael, outro membro do projeto "Event Horizon Telescope".

Os cibernautas compararam as linhas de código escritas por Katie e por Andrew e concluíram que este último era o responsável por cerca de 850 mil das 900 mil linhas de código.

Para os críticos, Katie está a beneficiar de mais atenção nos media por ser do sexo feminino. No Youtube surgiu inclusivamente um vídeo intitulado “A mulher faz 6% do trabalho, mas obtém 100% do crédito”.

Face aos inúmeros ataques, Andrew Chael já saiu em defesa de Bouman. “Aparentemente algumas pessoas (espero que poucas) estão a utilizar o facto de eu ser o programador principal numa plataforma de partilha de código (GitHub) para lançar ataques horríveis e sexistas à minha colega e amiga Katie Bouman. Parem”, escreveu no Twitter.

Andrew admite que escreveu “boa parte do código”, mas realça que “Katie fez uma contribuição enorme para o software” e que o algoritmo “nunca teria funcionado sem as contribuições e o trabalho de muitos”.