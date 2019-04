​Programa de Estabilidade prevê dívida publica abaixo dos 100% em 2023

O ministro das Finanças, Mário Centeno, acredita numa trajetória descendente da dívida pública nos próximos anos. De acordo com o Programa de Estabilidade e Crescimento para os anos 2019-2023 prevê que, no último ano do programa, a dívida pública esteja nos 99,7%.



O documento prevê ainda uma subida de 60% de investimento público. As áreas prioritárias serão a ferrovia, os transportes públicos, a saúde e no plano nacional de regadio.

Quanto ao défice, Mário Centeno, diz que os 0,2% de défice previstos para 2019 será o último ano de défice. Depois, até 2023, Centeno prevê que passe a haver excedente orçamental: 0,3% em 2020, 0,5% em 2021 e 0,7% em 2022 e 2023.

Outra despesa prevista por Governo é com o Novo Banco que deverá receber novas injeções de capital: 2.150 milhões de euros até 2021 - 1.149 milhões de euros em 2019; 600 milhões em 2020 e 400 milhões em 2021.