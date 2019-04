Nelson: "FC Porto precisa de uma noite épica frente ao Liverpool”

Nelson diz que o FC Porto "precisa de uma noite épica frente ao Liverpool" para chegar às meias-finais da Liga dos Campeões. A derrota, por 2-0, em Anfield, dificulta a tarefa do FC Porto, que nunca na sua história venceu ou marcou dois golos ao Liverpool, mas "o futebol é fértil nestas coisas", sublinha Nelson.

"Recordo-me que há quatro anos, o Porto venceu em casa para a Liga dos Campeões uma superequipa como o Bayern de Munique de Pep Guardiola”, recorda Nelson, nesta entrevista à Renascença.



“O Porto está habituado a jogar ao mais alto nível frente a adversários desta categoria. Para além disso tem um excelente plantel. O Liverpool, na minha opinião, é favorito e não tendo sofrido golos em casa torna a vida do Porto ainda mais difícil. Mas no futebol não há impossíveis e se o Porto tiver um dia excelente e o Liverpool um dia não, tudo pode acontecer”, acrescenta.

Nelson jogou como titular no FC Porto, na primeira vez que o emblema azul e branco defrontou o Liverpool. Foi em Março de 2001, no antigo Estádio das Antas, para os quartos de final da Taça UEFA. Na altura registou-se um empate a zero. Fernando Santos, atual selecionador nacional, era o treinador dos portistas.



FC Porto sem poupanças frente ao Liverpool



O FC Porto joga com o Liverpool quatro dias depois do jogo com o Portimonense, no Algarve, e três dias antes do próximo compromisso para o campeonato, sábado no Dragão com o Santa Clara.

Nelson não acredita em gestão do plantel no jogo da Liga dos Campeões. “O Sérgio Conceição já nos habituou a jogar com as fichas todas e a apresentar regularidade no onze. É um jogo que vale milhões. O Porto se passar quer em termos de prestígio para o clube quer em receitas, representa milhões de euros para os cofres do clube. Acredito que o Porto vai jogar com o melhor onze”, antevê.

O desafio com o Liverpool, para a 2ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, é na quarta-feira, às 20h00. Jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.