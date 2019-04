​Nelson e a limpeza dos cartões do Marítimo: “É pura estratégia. Não há jogo de bastidores”

Nelson não acredita que haja qualquer jogo de bastidores na opção de Petit em forçar amarelos a Edgar Costa e Joel, no jogo em que a equipa venceu o Feirense, para cumprirem castigo no desafio da próxima jornada, com o Benfica.

O antigo internacional português, que passou, entre outros, por FC Porto e Sporting, considera que se trata de "um procedimento puramente estratégico". Não tem nada a ver com jogos de bastidores”, sustenta, em entrevista à Renascença.

Petit também poupou no jogo com o FC Porto

Petit, após o jogo com o Feirense, reconheceu que deu ordem aos jogadores para verem amarelo, de forma propositada, e lembrou que frente ao FC Porto, na jornada 26, não colocou alguns dos seus titulares na equipa, como Edgar Costa e Joel, de forma, nessa circunstância, a evitar que vissem amarelo que os afastaria do jogo com o Nacional, da jornada seguinte.

Apesar de considerar legítima a estratégia do treinador do Marítimo, Nelson pensava que a medida tinha caído em desuso “Isto já não se utilizava desde o meu tempo, ou seja, limpar cartões para os jogos a seguir. Petit quis ter um onze forte para os jogos que para o Marítimo são mais importantes. O jogo com o Benfica não deixa de ser importante mas para Petit, mas há outros jogos que são vitais para a permanência do Marítimo. E ele pretende ter os melhores jogadores para esses jogos”, analisa Nelson Alves.

Depois de jogar na Luz, o Marítimo recebe Tondela e Sporting de Braga, vai a Portimão e finaliza o campeonato, nos Barreiros, com o Boavista.

Nas contas do título, Benfica com 51% de favoritismo

O antigo lateral antevê o que resta do campeonato e atribui ligeiro favoritismo ao Benfica para ganhar o título nacional.

“O Benfica tem 51% de favoritismo para ser campeão. O Porto tem 49%. Olhando para o calendário, e para os cinco jogos que restam, o Benfica terá os adversários teoricamente mais acessíveis”, considera.