Craiova despede treinador

O italiano Devis Mangia foi demitido do cargo de treinador do Universitatea Craiova, terceiro classificado da liga da Roménia. O treinador italiano, de 44 anos, deixou o clube apos três jornadas consecutivas sem vitórias no campeonato.

A equipa perdeu empatou com o líder, o Cluj, e perdeu com o segundo classificado, o Steaua de Bucareste, e com o quarto, o Vitorul Constanta. Pelo meio destes três jogos foi também derrotado na 1ª mão das meias-finais da Taça da Roménia pelo Vitorul Constanta.

O Craiova está em terceiro lugar no "play-off" de apuramento do campeão romeno, a oito pontos do Cluj. Os portugueses Tiago Ferreira e Carlos Fortes fazem parte do plantel do clube e aguardam para saber quem será o seu novo treinador.