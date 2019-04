Gonçalo Paciência publica mensagem de confiança antes de receber o Benfica

Gonçalo Paciência passou mensagem de confiança aos companheiros para o jogo com o Benfica. O ponta de lança português marcou o golo do Eintracht Frankfurt, na derrota, por 1-3, com o Augsburgo e escreveu, no Twitter, que "só podemos mudar o que vem aí".

E o que vem aí para os alemães é o desafio com o Benfica para a 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa. O jogo é na quinta-feira, em Frankfurt, e a equipa entra a perder por 4-2, resultado que o Benfica alcançou na Luz.

"Vamos lá, rapazes. Estamos juntos", completou Gonçalo Paciência, nesta mensagem de confiança e de alento para os companheiros.

O Eintracht Frankfurt-Benfica é na quinta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.