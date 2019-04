Sturgeon de baixa no Feirense por três semanas

Fábio Sturgeon partiu um dedo de um pé e vai parar durante três semanas. O avançado falha os jogos do Feirense, em casa, com o Braga e a deslocação a Portimão. Fica em dúvida para o Feirense-Chaves, da 32ª jornada, que está, por agora, agendado para 5 de maio.

Sturgeon lesionou-se antes do jogo com o Marítimo e, por isso, não opção para o treinador Filipe Martins, nos Barreiros. Para o próximo desafio, frente ao Braga, o técnico também não vai contar com Bruno Nascumento e Aly Ghazal, expulsos no jogo da Madeira.