Eintracht Frankfurt é uma "arma de ataque"

Sérgio Pinto, antigo médio do Hannover, adverte o Benfica para as dificuldades que o Eintracht Frankfurt vai criar no jogo da 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa.

Na passada quinta-feira, na Luz, o Benfica marcou quatro golos, mas não evitou que os alemães marcassem por duas vezes, mesmo a jogar com dez unidades desde os minutos iniciais.

Sérgio Pinto, com uma carreira de 15 anos no futebol alemão, alerta para um segundo jogo muito intenso em Frankfurt, depois da 1ª mão em que a equipa não foi feliz frente ao Benfica.

"Na Luz, o Eintracht teve de jogar muito tempo com dez jogadores. Agora, com onze, será muito difícil para o Benfica. Com a força dos seus adeptos, vão jogar ao ataque desde o início", referiu o antigo jogador que fez o parte da sua formação no FC Porto.

Este domingo, o Eintracht foi surpreendido em casa pelo modesto Augsburg; uma derrota por 1-3, num jogo em que até marcou primeiro, por intermédio de Gonçalo Paciência, autor do segundo golo frente ao Benfica. Desde dezembro, quando perdeu com o Bayern, que o Eintracht não sofria uma derrota em casa. Sérgio Pinto admite que o desgaste do jogo a meio da semana em Lisboa contribuiu para a surpresa da derrota.



"Fisicamente, o Eintracht deixou muito em Lisboa. A jogar 70 minutos com dez jogadores, gasta-se muita energia. Ontem, o Eintracht até não jogou mal, jogou bem, mas com uma equipa que está para descer com o Augsburg, nessa fase do campeonato pode acontecer isso" disse nesta entrevista a Bola Branca.



"Arma" de ataque alemâ

Sérgio Pinto, nestas declarações, destaca a crença e a capacidade física do Eintracht, que faz do coletivo a sua maior força.



"A equipa é muito forte no contra-ataque. Ofensivamente, é uma arma que acredita sempre em si. E fisicamente é uma equipa muito forte. O problema do Benfica vai ser esse, é que o Eintracht, desde o primeiro minuto, vai jogar ao ataque porque acredita que pode passar a eliminatória", acrescentando que "o ambiente no estádio é espetacular e torna-se ainda mais fervoroso nos jogos da UEFA porque a Liga Europa é um dos grandes objetivos do Eintracht".



Sérgio Pinto, que como sub-13 passou pela formação do FC Porto, continua a residir na Alemanha, onde terminou a carreira há quatro anos ao serviço do Fortuna Dusseldorf. E é a partir da Alemanha que tem visto João Félix como uma estrela em ascensão num Benfica que vive um bom momento.



O Eintracht Frankfurt-Benfica, da 2ª mão dos quartos de final da Liga Europa, realiza-se na próxima quinta-feira, às 20h00. O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.