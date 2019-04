Osaka preserva liderança em semana sem grandes alterações

Naomi Osaka mantém a liderança do "ranking" mundial de ténis feminino. A tenista japonesa preserva o estatuto de número numa semana com poucas alterações. Simona Halep continua na segunda posição e a número três é a checa Petra Kvitova.

Mais abaixo, nota para a reentrada de Svetlana Kuznetsova no "top-100". A tenista russa, antiga número dois do mundo, fecha a classificação das primeiras 100, depois de ter chegado aos quartos de final do Samsung Open, em Lugano, na Suíça.

Inês Murta continua a ser a melhor tenista portugesa, no lugar 616. Maria João Koehler está na posição 626 e Francisca Jorge é a número 648 do mundo.