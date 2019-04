O Porto “não é uma diocese de meter ao bolso", diz D. Manuel Linda

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, está há um à frente da diocese, tendo já passado pelas 22 vigararias existentes.

O bispo confessa que a realidade da diocese nem sempre lhe tem permitido fazer o que gostaria. "Aquilo que eu imaginei antes de entrar na realidade da diocese era de privilegiar o encontro com os mais afastados, as periferias geográficas, mas a realidade impôs-me outras razões que têm de ser tantas vezes no gabinete a despachar papéis, a ler dossiers e tudo isso", diz, em entrevista à agência Ecclesia.

D. manuel sublinha que o Porto “não é uma diocese de meter ao bolso", mas sim "uma diocese que, nas suas instituições eclesiais, civis e demais, é um mundo de referências”.

Para o bispo do Porto, o governo da diocese tem de ser feito em equilíbrio, entre o estar no gabinete e andar pelas ruas.



Ao chegar à diocese, foi necessário “alienar” património que, indica, “estava já pensado” para equilibrar contas, optando por “reduzir despesas” e “manter o rumo”.

O bispo do Porto assegura ainda “relações protocolares” e de “forte amizade” com as 28 autarquias que estão na diocese. “Se andar sempre na rua, é simpático para as pessoas, mas não se governa; se estiver sempre no gabinete, serei ser um executivo, mas não um pastor. Conciliar as duas é uma arte. Não sei se o consigo a 100%”, admite.

Nos próximos três anos, a diocese quer investir na formação cristã dos jovens e adultos para contrariar um “catolicismo de herança” e uma formação catequética que “não dá a 100% os resultados esperados”.

Nesta entrevista, D. Manuel Linda destaca ainda o trabalho de movimentos de jovens e universitários e da pastoral familiar, “muito dinâmica e criteriosa”.

Processos de canonização com novidades "para breve"

Sobre processos de canonização futuros ou a decorrer, o bispo do Porto diz que haverá "boas notícias para breve", em particular no caso do padre Américo.