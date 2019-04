Jesse Marsch troca Red Bull de Leipzig pelo de Salzburgo

Jesse Marsch foi anunciado como novo treinador do Red Bull Salzburgo, a partir da próxima temporada. O norte-americano, de 45 anos, deixa o cargo de adjunto do Leipzig e segue para o seu clube irmão na Áustria. Será a primeira experiência de Marsch, como treinador principal, na Europa, depois de quatro temporadas em Nova Iorque, um ano no Impact Montreal, do Canadá, e de um ano como adjunto da seleção dos Estados Unidos.

No início da época, Marsch deixou os New York Red Bulls e assumiu o cargo de adjunto do Leipzig.

"Estou muito satisfeito e honrado por ter a oportunidade de trabalhar neste clube fantástico. Tudo farei para dar continuidade ao sucesso que a equipa tem obtido", disse Marsch, em declarações publicadas no site do clube, depois de ter assinado por três temporadas.

O Salzburgo, pentacampeão austríaco e prestes a confirmar o sexto título consecutivo, vai perder o treinador Marco Rose, que cumpre a segunda temporada no clube, para o Borussia Monchengladbach.

