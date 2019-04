Vitória do Benfica em manchete

A vitória do Benfica sobre o Vitória de Setúbal, por 4-2, está em destaque nas manchetes dos jornais desportivos desta segunda-feira.

"Rafa deu o troco", titula "O Jogo". O avançado marcou dois golos na resposta do Benfica à pressão portista. Os campeões nacionais ganharam em Portimão e ascenderam à liderança do campeonato. Vitória sobre os sadinos devolveu primeiro lugar às águias.

"Graças a eles", escreve o "Record", com Rafa e João Félix na fotografia.

"Família feliz", lê-se na manchete do jornal "A Bola". João Félix foi abraçar o imrão, apanha-bolas que jogou de manhã pelos iniciados. Nova vitória com quatro golos em noite de emoções.

Esta é uma semana de competições europeias e Corona está lesionado no FC Porto. O "Record" informa que o jogador é recuperável. "O Jogo" diz que o mexicano está em dúvida.

Bruno Fernandes continua a colecionar artigos. O médio do Sporting quer chegar aos 30 golos esta época. Já tem 28. Manchester United, Juventus e PSG atentos ao jogador.

"O Jogo" revela interesse do Sporting em Marios Vrousai. Grego brilha na Holanda, emprestado pelo Olympiacos.

O "Record" dá destaque aos amarelos forçados do Marítimo. Joel e Edgar Costa, admitiu Petit, fizeram de propósito para ver quinto amarelo e cumprir castigo no jogo com o Benfica.

No motociclismo, Miguel Oliveira voltou pontuar no Mundial de MotoGP. O piloto português foi 14º no GP dos Estados Unidos, em Austin, no Texas.