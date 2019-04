Belenenses festeja subida de divisão

O Belenenses garantiu neste domingo a subida à Divisão de Honra da Associação de Futebol de Lisboa.

A histórica equipa do Restelo goleou o Talaíde por 7-0 e beneficiou da derrota do Abóboda, terceiro classificado, diante do Estrela (2-1).

O Belenenses lidera o campeonato da 1ª divisão distrital com 67 pontos (22 vitórias, um empate e uma derrota). Faltam seis jornadas para o fim.

A equipa do Belenenses voltou aos distritais devido a divergências com a SAD, que continua a disputar a primeira liga do futebol nacional. A equipa é maioritariamente formado por juniores e ex-juniores do clube da cruz de Cristo.