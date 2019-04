Nápoles vence e adia título da Juventus

O campeão italiano de futebol não foi mesmo conhecido este fim de semana, com a vitória do Nápoles ao Chievo, este domingo em Verona, a seguir-se à derrota da líder Juventus em Ferrara, ante a SPAL, no sábado.

A Juventus precisa, com 17 pontos de avanço e 18 ainda em disputa, de um empate nos seis jogos que faltam para comemorar o oitavo scudetto consecutivo, ou que o Nápoles não vença.

Os dois primeiros lugares parecem decididamente encontrados, enquanto o Inter reforça o terceiro lugar, com o triunfo em Frosinone, que o deixa a sete pontos do Nápoles, mas com mais cinco do que o AC Milan, que é o quarto colocado.

A 32.ª jornada foi encarada sem pressão pela Juve, que no sábado descansou quase todos os titulares, assumidamente a pensar na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, em que recebe o Ajax esta semana.

Perdeu, 2-1, e o resultado permitiu que o 3-1 do Nápoles ao Chievo adiasse para a Páscoa a celebração do oitavo campeonato sempre a ganhar. Em Verona, Koulibaly, por duas vezes (15 e 81), e Milik (64) marcaram pelos napolitanos, antes do 'golo de honra' de Cesar, aos 90.

Com esta derrota, o Chievo viu selada a descida de divisão. Claro último, com 11 pontos, tem menos de metade dos pontos do Frosinone (23), também em maus lençóis com a derrota deste domingo.

O modesto Chievo despede-se da Serie A após 11 épocas, mas Verona poderá manter um clube entre os maiores, já que o Hellas é forte hipótese de promoção na liga secundária.

A precisar desesperadamente de pontos, o Frosinone desperdiçou a ocasião de pontuar face ao Inter, que contou com João Mário apenas para os dois últimos minutos.

Naingollan (19), Perisic (37, de grande penalidade) e Vecino (90+3) marcaram para a equipa de Milão e Cassata para o Frosinone (66).

Nos outros jogos do dia, destaque para a vitória por 2-0 da Sampdoria sobre o Génova, de Miguel Veloso e Pedro Pereira, no dérbi genovês. Empates no Torino-Cagliari (1-1), Fiorentina-Bolonha (0-0) e Sassuolo-Parma (0-0).