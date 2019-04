PSG goleado adia título

O PSG foi goleado 5-1 pelo Lille, segundo classificado, e adiou a conquista do campeonato francês. José Fonte marcou um dos golos.

Os golos do Lille foram marcados por Meunier, na própria baliza aos sete minutos, pelo costa-marfinense Nicola Pépé, aos 51, Jonathan Bamba, aos 65, pelo brasileiro Gabriel, aos 71, e pelo português José Fonte, aos 84. O espanhol Juan Bernat marcou para o PSG aos 11 minutos.

O Lille segue na segunda posição da liga gaulesa, com 64 pontos, a 17 do líder Paris Saint-Germain (que tem menos um jogo), e ficou mais perto de assegurar uma vaga para a Liga dos Campeões de 2019/20, face aos oito pontos de avanço sobre o Lyon (3.º), derrotado na sexta-feira em Nantes (2-1).

Já o Saint-Étienne venceu por 3-0 o Bordéus, treinado pelo português Paulo Sousa, com golos do tunisino Wahbi Khazri, aos 56 minutos, de grande penalidade, e Mathieu Debuchy, aos 74 e 90, e consolidou o seu quarto posto, com 53 pontos.