Miguel Oliveira conquista mais dois pontos em MotoGP

Miguel Oliveira (KTM) somou mais dois pontos no Mundial de MotoGP, ao terminar no 14.º lugar o Grande Prémio das Américas, disputado em Austin, no Texas, Estados Unidos.

O piloto português terminou esta terceira prova do campeonato do mundo a 44,272 segundos do vencedor, o espanhol Alex Rins (Suzuki), que conquistou a primeira vitória em MotoGP, batendo o italiano Valentino Rossi (Yamaha) por 462 milésimos.

"Foi uma corrida bastante complicada. Foi um arranque e uma primeira volta bastante mediana, em que não consegui recuperar tantas posições quantas gostaria. Mas assim que consegui começar a apanhar o ritmo senti-me bem com a mota", explicou Miguel Oliveira à agência Lusa.

Depois de um intenso duelo com o francês Johann Zarco, piloto oficial da KTM, o piloto português cruzou a meta na 14.ª posição, imediatamente atrás do companheiro da marca austríaca.

"Acabámos por terminar dentro dos pontos, que era o nosso objetivo num circuito muito complicado, com muitos truques. De facto, aqui, ter um grande à-vontade com a mota faz a diferença e durante a corrida apercebi-me de certas coisas que, ergonomicamente, têm de mudar para estar mais confortável e ter um desempenho melhor no final da corrida", acrescentou Miguel Oliveira.

O piloto da KTM terminou a 44,272 segundos do vencedor, o espanhol Alex Rins (Suzuki), que conquistou a primeira vitória em MotoGP, com 462 milésimos de avanço sobre o italiano Valentino Rossi (Yamaha), segundo classificado, à frente das Ducati de Jack Miller e Andrea Dovizioso.

Dovizioso foi o principal beneficiado com a desistência de Márquez, ascendendo à liderança do Mundial, com 54 pontos, contra 51 de Rossi, 49 de Rins e 45 do catalão, que caiou para quarto.

O espanhol Aleix Espargaró foi o melhor representante da KTM, no oitavo lugar.

A quarta ronda do Mundial de MotoGP, o Grande Prémio de Espanha, realiza-se no dia 05 de maio, no circuito espanhol de Jerez de la Frontera.

"Agora vamos para Jerez, um circuito de que gosto bastante. Estamos muito otimistas para continuar este trabalho", concluiu o piloto português, após um desempenho que mereceu elogios por parte do diretor da Tech3, a equipa pela qual corre no ano de estreia em MotoGP.

"O Miguel manteve a calma e trabalhou muito bem. Fez uma boa qualificação e, apesar de ter tido um arranque bastante mau, recuperou bastantes posições até ficou atrás do Johann [Zarco]. Fizeram a corrida ao mesmo ritmo, o que foi interessante para o Miguel ver como o Johann estava a trabalhar. Acho que aprendeu algumas coisas, além de ter somado mais dois pontos", disse o francês Hervé Poncharal.

Miguel Oliveira é, agora, o 16.º classificado do campeonato, com os mesmos sete pontos do espanhol Jorge Lorenzo (Honda), que desistiu devido a problemas mecânicos.

No campeonato dos estreantes [rookies], Miguel Oliveira ocupa a quarta posição, a dez pontos do líder, o francês Fabio Quartararo (Yamaha).