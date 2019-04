Jorge Andrade. Setúbal olhou “o Benfica nos olhos"

O treinador-adjunto do Vitória de Setúbal lembra que a sua equipa olhou “o Benfica nos olhos”.

Jorge Andrade, em declarações à Btv, lamenta que o Benfica tenha entrado “a ganhar”, com um golo no primeiro minuto.

“Não é fácil fazer um jogo assim no final da época. Estamos muito satisfeitos com os jogadores. Não pontuámos, mas com esta forma de jogar de certeza que o vamos conseguir fazer nos próximos jogos.”, acrescenta.

O Benfica venceu o V. Setúbal por 4-2.